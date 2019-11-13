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Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

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5:10   13 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив свои предвыборные общения. Об этом заявил глава украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его мнению, Зеленский так и не воплотил в жизнь принцип «закон один для всех», начал сажать коррупционеров, а также не добился возвращение украинцев из трудовой миграции.

Спивак добавил, что ошибки приведут к тому, что Верховная рада будет летом распущена, а правительство будет изгнано из страны в феврале.

Также эксперт прогнозировал, что досрочные выборы на Украине произойду или осенью 2020, или весной 2021-го.

Ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в своем обращении к Зеленскому заявила, что тот должен провести перепись населения, провести референдум о множественном гражданстве, а также провести голосование о создании «банка земли».

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

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