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4:42   13 Ноября 2019
Весь мир

Моралес негативно оценил передачу оппозиции президентской власти в Боливии

Моралес негативно оценил передачу оппозиции президентской власти в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал передачу полномочий главы государства оппозиционному сенатору Жанин Аньес «коварным ударом».

Во вторник второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что временно берет на себя полномочия президента страны после отставке высшего руководства. При этом парламент на экстренном заседании не смог собрать достаточного числа сенаторов (кворума), чтобы ее утвердить.

Моралес на своей странице в Twitter написал, что Боливии был нанесен «самый коварный и роковой удар в истории». По его словам, правый сенатор назвала себя председателем Сената, а затем и временным президентом без нужного кворума.

Он отметил, что Аньес окружена группой сообщников и поддерживаемая полицией и вооруженными силами, которые подавляют волю боливийского народа.

Высшее руководство Болвии о главе с Моралесом в воскресенье ушло в отставку на фоне протестов и покинуло страну.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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