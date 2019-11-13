США не намерены отказываться от сотрудничества с курдскими боевиками, заявили в Белом доме

США не отказываются сотрудничать с курдскими боевиками в Сирии, несмотря на требования Турции. Об этом сообщила журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам американской чиновницы, отношения Вашингтона с «курдскими партнерами» в регионе сохраняются. Она заявила, что у президента США Дональда Трампа прошли «абсолютно публичные переговоры» с главой курдских «Сил демократической Сирии» (SDF) Мазлумом Кобани, поскольку у него нет намерения завершать это сотрудничество.

Турецкие власти 9 октября объявили о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование.