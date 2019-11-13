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3:41   13 Ноября 2019
Весь мир

Шри-Ланка уличила Facebook во вмешательстве в выборы президента

Шри-Ланка уличила Facebook во вмешательстве в выборы президента

Власти Шри-Ланки уличили соцсеть Facebook во вмешательстве в президентские выборы.

Министр коммуникаций страны Харин Фернандо рассказал, что администрация Facebook удалила его сообщения на официальной странице ведомства из-за того, что те не прошли цензуру.

В публикациях министра говорилось о том, что лидер президентской гонки Готабая Раджапакса может иметь не только гражданство Шри-Ланки, но и США. Это противоречит избирательному законодательство.

Фернандо подчеркнул, что американские компании не должны вмешиваться и действовать в интересах гражданина США, участвующего в выборах в Шри-Ланке.

Ранее неоднократно сообщалось, что соцсеть Facebook приблизилась к тому, чтобы стать площадкой для пропаганды с однонаправленной цензурой. Случаи безосновательной блокировки контента, который неугоден определенным американским политическим силам, нередки.

Так, 7 сентября перед выборами в Мосгордуму был заблокирован официальный акаунт Мосгоризбиркома. 30 октября соцсеть заблокировала две сотни аккаунтов российских пользователей, суммарная аудитория которых составляет восемь человек, обвинив во «влиянии на дела Африки».

Также беспочвенной блокировке подвергся аккаунт сил безопасности Судана. Также была удалена англоязычная версия страницы проекта МИА «Россия сегодня», посвященного освоению Арктики. Также временно была заблокирована личная страница главы RT Маргариты Симоньян.

В понедельник сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей планирует обратиться в Госдуму с предложением разработать законопроект, который обяжет acebook зарегистрироваться в качестве юридического лица на территории РФ.

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Автор: Олег Королев
#facebook #шри-ланка

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