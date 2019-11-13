Курдские боевики устраивают провокации в Сирии, чтобы спровоцировать Турцию - эксперт

Главари курдских боевиков намеренно нарушают режим прекращения огня на северо-востоке Сирии, чтобы спровоцировать Турцию. Об этом заявил в интервью «ПолитРоссии» главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

12 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным сразу после визита в США. Недовольство у президента Турции вызывает тот факт, что Вашингтон не выполняет своих обязательств по Сирии. Эрдоган подчеркнул, что факт того, что курдские боевики не покинули северо-восток Сирии, вынуждает Анкару задуматься о возобновлении антитеррористической операции.

Военный эксперт отмечает, что недовольство Эрдогана объяснимо, поскольку курдские боевики делают все, чтобы операция «Источник мира» была возобновлена.

Рожин отмечает, что Турция не будет игнорировать провокации со стороны курдов - тем более, с их стороны происходят регулярные нападения на военные патрули. Таким образом, курды сами провоцируют Турцию на возобновление боевых действий, в итоге лишь подставляя мирных жителей, подчеркивает эксперт.