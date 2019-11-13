Террористы ПНС могут быть использованы Вашингтоном для оккупации Ливии

В четверг (14 ноября) в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел стран-участников так называемой международной коалиции по борьбе с ИГ* во главе с США. Так называемое правительство национального согласия Ливии представит глава МИД структуры Мухаммад Сияла, а также глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага, напрямую связанный с ИГ*.

ФАН в своем материале объясняет, с какой целью пригласили на встречу, посвященную борьбе с ИГ* пособника террористов, каким является Фатхи Башага, и о чем американская сторона собирается говорить с главарем триполитанских боевиков.

Нынешний министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, которого сейчас приглашают в Вашингтон, в 2014 году участвовал в террористической операции «Ливийская заря», которую «операцией исламистов» даже называла британская газета The Guardian.

«Телевизионные кадры с места событий показали, что ликующие, бородатые ополченцы танцуют на разбитых авиалайнерах, стреляют в воздух из пулеметов и скандируют «Аллаху Акбар». В воскресенье они подожгли здание аэропорта, очевидно, намереваясь уничтожить, а не удержать объект», — писала газета.

Также Башага активно поддерживал радикалов из Мисураты, помогая боевикам ИГ* совершать атаки на нефтяные поля Ливии. В составе МВД ПНС находятся группировки, которые напрямую связаны с ИГ*, «Аль-Каидой»**, а также «Братьями-мусульманами»***.

Ключевым моментом является то, что в подчинении Башаги находится группировка RADA, которая занимается похищением людей, незаконным их удержанием в тюрьмах и пытками. Именно члены данного бандформирования три года держали трех российских моряков, и по сей день они удерживают социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Деятельность RADA покрывается ПНС и лично его руководителем Файезом Сарраджем.

В интервью ФАН эксперт Центра военно-политической журналистики, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал, зачем пособника террористов приглашать на встречу, посвященную борьбе с ИГ*.

Военный эксперт считает, что боевики «Исламского государства»* в Ливии действуют в интересах ПНС, поскольку воюют против Ливийской национальной армии, устраивают теракты, нападают на аванпосты и городки, а также всячески терроризируют внутреннюю территорию, которая находится в юрисдикции Временного правительства Ливии в Тобруке.

Рожин подчеркивает, что для Триполи такая ситуация выгодна, из-за чего не случайно исламистские группировки открыто поддерживают ПНС.

Он отметил, что ситуация, когда ПНС штурмовали захваченный ИГ* город Сирт, была вызвана давлением международного сообщества, которое требовало устранить фактически существовавший вилайят ИГ*. Рожин подчеркивает, что после этого группировка не исчезла и продолжила действовать к югу от Бенгази, Сирта и пустынях.

Также эксперт отмечает, что реальной борьбы так называемого Правительства национального согласия Ливии с ИГ* идти не может.

«Историю [с визитом представителей ПНС Ливии] пока используют медийно. Но возможно этот повод будет использован для того, чтобы высадить американский контингент в нефтяных районах Ливии и взять их под контроль под предлогом борьбы с террористами», - уверен Рожин.

*«Исламское государство», ИГ - 29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории России.

**«Аль-Каида» - решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

*** «Братья-мусульмане» - решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 организация признана террористической, деятельность организации запрещена в РФ.