Прокуроры США, не предоставляя доказательств по ранее выдвинутым обвинениям, намерены обновить список обвинений против российской компании «Конкорд» по делу о «российском вмешательстве».

Ранее издание Bloomberg сообщало, что прокуратура США намерена обновить список обвинений, выдвинутых в минувшем году в адрес 13 россиян. Ранее они обвинялись во вмешательстве в президентских выборы 2016 года. Известно, что в обвинения не будут включены новые имена, но в них появится некая новая информация. Дата начала процесса не изменилась - заседание суда состоится 6 апреля следующего года.

В интервью ИА «Слово и дело» директор Института политических исследований Сергей Марков отмечает, что «дело Бутиной» показывает, что в условиях невозможности доказать голословные обвинения, прокуроры «придумают на коленке» доказательства во «вмешательстве».

В феврале 2018 года США был обнародован документ, согласно которому в заговоре с целью «вмешательства» в выборы президента США в 2016 году обвиняются 13 россиян. Среди них также были три юридических лица: «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Агентство интернет-исследований» петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, а также «Конкорд кейтеринг». Адвокаты «Конкорда» неоднократно заявляли, что обвинение затягивает передачу необходимой для защиты информации.

Марков заявляет, что большинство общества США безосновательно верит, что имело место вмешательство, поэтому продолжает настаивать на нем. Сами американцы боятся, что мнимое вмешательство случится и на следующих выборах.

«Они считают, что это их работа – не допустить такого вмешательства. Для этого нужно и напугать русских, чтобы они боялись вмешиваться», - отмечает эксперт.

Следы «вмешательства РФ» США ищет с самих выборов 2016 года, когда стало известно, что новым президентом США стал Дональд Трамп. Расследованием занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который не смог подтвердить обвинений о связях Трампа и России. Расследование Мюллера стоило десятки миллионов долларов американским налогоплательщикам.

Обвиненная без оснований компания «Конкорд» потребовала от суда привлечь Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра к уголовной ответственности. В соответствии с американскими законами, они нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, когда заявляли о подозрениях к компании до вынесения официального обвинения, чем лишали сторону права на справедливый суд. Позже Мюллер и Барр, испугавшись ответственности, подали в отставку.

СМИ ранее выяснили, что одна из прокуроров в команде Мюллера Джесси Лью принимала участие в фабрикации дела против россиянки Марии Бутиной. Кроме того, она может быть участницей крупных коррупционных скандалов. Так, независимый журналист Джо Хофт, считает, что Лью сама должна оказаться в тюрьме из-за многочисленных подлогов и фактов коррупции.