Преподавателей СПбГУ массово вызывают к психиатрам после расчленения студентки доцентом

«Политике Сегодня» стало известно, что преподаватели СПбГУ сейчас получают направление на медицинский осмотр. В том числе преподавателей ждут и на осмотре у психиатра. Редакции неизвестно, связано ли последнее с делом об убийстве аспирантки Анастасии Е.., в котором подозревают доцента СПбГУ Олега Соколова. Собеседники «Политики Сегодня» в университете не исключают, что приказ о прохождении полного обследования мог быть сформирован заранее, а посещение психиатра могло быть добавлено в перечень обязательных к посещению врачей.

В пресс-службе СПбГУ не смогли ответить на вопросы «Политики Сегодня» по телефону, сославшись на загруженность, попросили прислать их на электронную почту. Ответов редакция пока не получила.

Ранее доцент СПбГУ, историк наполеоновской эпохи Олег Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Е., с которой он сожительствовал со времен ее учебы на втором курсе. Рано утром 9 ноября профессора нашли в петербургской Мойке – с переохлаждением в нетрезвом преподаватель был доставлен в больницу. Помимо историка из реки выловили его рюкзак, в котором спасатели обнаружили травматический пистолет и отрубленные женские руки.

В квартире почетного историка в нескольких минутах ходьбы от Мойки следствие нашло обезглавленный труп молодой женщины. Избавиться от тела преподаватель решил, расчленив его. По его словам, он сильно выпивал пока пытался избавиться от следов содеянного.

Соколов оформил явку с повинной, а позже признался, что после убийства девушки хотел покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости: Соколов был страстным поклонником французского полководца. Более того, часто исполнял роли французских генералов на реконструкциях. Однако Бонапарта сыграть ему так и удалось.

Сейчас Соколов находится в СИЗО. Его поместили в одну из камер «Крестов-2». Преподаватель очень просил принести ему книги и очки — без этого, по его словам, он сходит с ума.

СПбГУ не единственный вуз в Петербурге, к которому приковано внимание журналистов. В РГПУ имени Герцена не стихает скандал с домогательствами депутата Бориса Вишневского к первокурсницам, о которых рассказала Nation News выпускница вуза, ставшая жертвой харассмента политика. В РГПУ провели проверку, сочли обвинения достойными интереса СК РФ, и приставили наблюдать за лекциями Вишневского специального сотрудника. Саму выпускницу, а также других пострадавших от рук политика ждет на прием ректор РГПУ.