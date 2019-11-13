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 США подставляют курдских боевиков в Сирии под удар ради своих интересов - эксперт

США подставляют курдских боевиков в Сирии под удар ради своих интересов - эксперт
1:16   13 Ноября 2019
Весь мир

США подставляют курдских боевиков в Сирии под удар ради своих интересов - эксперт

США подставляют курдских боевиков в Сирии под удар ради своих интересов - эксперт

США подставляют под удар курдских боевиков, преследуя собственные интересы. Об этом в интервью ИА «Слово и дело» заявил замглавы Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По мнению политолога, курдские бандформирования являются всего лишь орудием в руках США. Он выразил сожаление, что весь опыт общения с американской стороной не научил руководство курдских отрядов тому, что доверять США опасно, так как их интересуют только свои интересы.

«Никакие интересы своих младших союзников они никогда защищать не будут», - подчеркнул эксперт.

Политолог выразил уверенность, что США намерены дестабилизировать ситуацию в Сочи, а также подорвать процесс мирного урегулирования данного вопроса. Кроме того, действия курдских боевиков, поддерживаемые США, отрицательно сказываются на отношения Турции и США. Шаповалов отметил, что прямого столкновения между двумя странами-членами НАТО не будет, но Вашингтон будет прилагать все усилия для дестабилизации ситуации в Турции.

«В данном случае нужно иметь ввиду, что для Соединенных Штатов важнее свои собственные интересы, а не интересы Анкары. В этой ситуации американцы будут идти до определенного предела, накаляя обстановку», - заявил эксперт.

 

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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