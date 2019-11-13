СМИ рассказали о первых погибших при массовых беспорядках в Боливии

В ходе протестов в столице Боливии от огнестрельных ранений погибли два человека. Об этом сообщает местная газета Razón.

Ранее представитель местных властей сообщил, что в больницах находятся 12 пострадавших. Полиция задержала за участие в беспорядках 169 человек.

Массовые протесты начались в Боливии после выборов 20 октября. В стране происходят нападения на дома госслужащих, поджоги и беспорядки. Протесты охватили такие крупные города, как Ла-Пас, Санта-Крус и Кочабамба.

Вооруженные силы страны десятого ноября попросили Эво Моралеса уйти с поста для стабилизации обстановки в стране. Он согласился, и вслед за главой государства уволились все представители высшего руководства Боливии. Многие из них укрылись в посольстве Мексики, а позже были доставлены в Мехико.

Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию, заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов. Венесуэла, Мексика и куба расценивают произошедшее как государственный переворот.