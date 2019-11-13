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 Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
0:30   13 Ноября 2019
Весь мир

Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти. Об этом сообщила пресс-секретарь палестинского  министерства здравоохранения Вафаа Яги.

Вафаа Яги сообщила, что в результате израильской агрессии с утра погибли десять человек и пострадали 45.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах сектора Газа произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата. Израиль на него возлагал ответственность за сотни терактов против израильских военных и мирных жителей.

Израильская территория подверглась массированному обстрелу из анкала во вторник утром. Около двухсот ракт были выпущены из Газы. Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала в ряде городах юга и центра страны, в том числе в Тель-Авиве.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль #сектор газа

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