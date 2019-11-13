Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти. Об этом сообщила пресс-секретарь палестинского министерства здравоохранения Вафаа Яги.

Вафаа Яги сообщила, что в результате израильской агрессии с утра погибли десять человек и пострадали 45.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах сектора Газа произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата. Израиль на него возлагал ответственность за сотни терактов против израильских военных и мирных жителей.

Израильская территория подверглась массированному обстрелу из анкала во вторник утром. Около двухсот ракт были выпущены из Газы. Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала в ряде городах юга и центра страны, в том числе в Тель-Авиве.