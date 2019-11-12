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23:55   12 Ноября 2019
Весь мир

Хафтар заверил спецпосланника ООН в готовности продолжить борьбу с террористами в Триполи

Хафтар заверил спецпосланника ООН в готовности продолжить борьбу с террористами в Триполи

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар в ходе встречи со специальным посланником ООН в Ливии Гассаном Саламе заявил, что контртеррористическая операция по уничтожению боевиков в Триполи продолжится и будет идти без дипломатического диалога с бандитами.

Об этом во вторник вечером сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом агентство Libyas Channel, ссылаясь на заявление генерал-майора Ливийской национальной армии Ахмада Мисмари, сообщило, что генеральное командование приветствует любую международную помощь и участие в диалоге по нейтрализации засевших в Триполи террористов, но на данный момент в этом вопросе нет никаких дипломатических подвижек и ливийская столица остается под контролем боевиков.

Напомним, Ливийская национальная армия продолжает начатую ранее контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является очистка страны от радикалов. Большая часть террористов, связанных в числе прочих и с запрещенными в России группировками ИГ* и «Аль-Каида»**, находятся в столице страны – Триполи, и контактируют с так называемым Правительством национального согласия.

К настоящему моменту операция перешла в решающую фазу. Ряд СМИ сообщал ранее, что в борьбе с терроризмом в Ливии задействована ЧВК «Вагнер», однако доказательств этой информации представлено не было.

* - Хафтар заверил спецпосланника ООН в готовности продолжить борьбу с террористами в Триполи

** - Хафтар заверил спецпосланника ООН в готовности продолжить борьбу с террористами в Триполи

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Автор: Александр Люблинский

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