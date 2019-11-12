Американские СМИ в очередной раз попытались убедить читателей в причастности России ко вмешательству в президентские выборы на Мадагаскаре, которые прошли ранее в текущем году.

В частности, издание New York Times опубликовало статью, в которой вновь поднимается тема якобы имевших место попыток российской стороны оказать влияние на предвыборную гонку на Мадагаскаре.

Однако, как сообщает во вторник Федеральное агентство новостей (ФАН), «Международный антикризисный центр» (International Anticrisis Center) ранее в 2019 году опубликовал результаты проведенного собственными силами масштабного исследования, согласно которым попыток российского вмешательства в мадагаскарские выборы выявить не удалось.

«Тема российского вмешательства, с 2016 года активно тиражируемая западными СМИ, не оставляет заголовки крупнейших изданий, несмотря на то что опубликованный в США доклад Мюллера наглядно продемонстрировал отсутствие каких-либо значительных подтверждений этих обвинений. При этом, деятельность других акторов не упоминается», - говорится в сообщении «Международного антикризисного центра».

Между тем, в статье New York Times нет ни единого упоминания о том, что специалисты «Международного антикризисного центра» проанализировали политическую ситуацию на Мадагаскаре в 2018 и 2019 годах, а также предвыборные программы всех кандидатов в президенты страны.

При этом российские социологи по результатам исследования выявили признаки иностранного вмешательства в избирательную компанию на Мадагаскаре, а именно установили, что там вели активную деятельность порядка 150 представителей «Корпуса мира» - независимого федерального агентства правительства США. Представители американской организации предпринимали попытки оказать координировать избирательный процесс. В то же время на Мадагаскаре деятельность вели еще примерно 20 американских некоммерческих организаций, в том числе «Фонд Сороса», «Фонд Макартуров», «Национальный фонд демократии, «USAID», «Project Syndicate» и «Центр стратегических и международных исследований». В дополнение к этому на Мадагаскаре во время избирательной компании действовали еще и сотрудники Кибернетического командования США.

При этом, как было установлено, в мадагаскарские выборы вмешивались не только США, на острове во время предвыборной компании деятельность вели сотрудники британской организации «Вестминстерский фонд в поддержку демократии», прибывшие на Мадагаскар как наблюдатели. Британцы не только пытались склонить местных знаменитостей к агитации за кандидатов-спойлеров, оттягивавших на себя часть голосов от другого кандидата при помощи сходной символики и программы, ни и проводили откровенный подкуп избирателей.