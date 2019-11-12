Бурматов намерен отправить запрос в «Аэрофлот», наказавший мужчину за провоз толстого кота

Депутат Госдумы Владимир Бурматов намерен направить запрос руководству авиакомпании «Аэрофлот», лишившую бонусных миль пассажира за провоз слишком толстого кота в салоне самолета. Об этом парламентарий заявил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня».

«Я, по видимому, завтра направлю запрос на имя генерального директора для того, чтобы они все-таки разобрались в ситуации, потому что многие компании наоборот движутся в сторону повышения лояльности к питомцам. Для многих людей их животные также близки как их родственники. Есть и одинокие люди, для которых это вообще единственные близкие живые существа», — заметил депутат.

По его мнению, в таких случаях авиакомпании следует занимать сторону пассажира.

«Я не понимаю, чем мог бы пассажир нанести вред авиакомпании, провозя животное, даже если оно весит больше. Это точно не тот лишний вес, о котором может идти речь», — удивился депутат.

Кроме того, компания, считает Бурматов, могла бы лишь улучшить свою репутацию, если бы поступила с пассажиром иначе и проявила лояльность вместо того, чтобы наказывать за нарушение правил.

«Мы сталкиваемся с тем, что есть вещи, которые смогли бы действительно сделать репутацию компании. Если бы они вошли в положение, то это сто процентов стало бы новостью и было бы репутационным плюсом для компании. Здесь, на мой взгляд, надо быть гибче. Это всегда идет в плюс. Это не несет никакого вреда», — считает собеседник агентства.

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота Виктора весом больше восьми килограммов. Хозяин кота написал на своей странице в Facebook, что летел по маршруту Рига — Москва — Владивосток. Проблемы начались, когда самолет приземлился в российской столице.

При регистрации на рейс Москва — Владивосток попалась ответственная сотрудница аэропорта, которая при взвешивании питомца зафиксировала перевес. Выяснилось, что животное весит десять килограммов, поэтому кота предложили отправить в багажный отсек. Отвечать за два лишних килограмма кота в салоне самолета сотрудники авиакомпании категорически отказались.

Пассажир решил найти похожего питомца, но меньшей массы. Операция по подмене толстого кота для процедуры взвешивания на миниатюрную кошечку прошла успешно, поэтому мужчина получил посадочный талон и с толстым котом улетел во Владивосток. История на этом не закончилась, потому что представители «Аэрофлота» увидели пост мужчины в соцсети и не поленились провести служебное расследование.

Авиакомпания выяснила, что мужчина действительно допустил «ряд грубых нарушений» — не сдал животное в багаж, на борту самолета вынимал его из переноски, а после взвешивания совершил подмену.

«Во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — заявили в «Аэрофлоте».

Авиакомпания сочла случившееся «целенаправленным нарушением условий договора воздушной перевозки» и исключила пассажира из программы «Аэрофлот Бонус». Все мили, которые мужчина накопил за время участия в программе, аннулировали, а его счет закрыли.