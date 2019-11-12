Петиция в защиту Соколова показала фальшивую вовлеченность «оппозиции» в жизнь россиян

Представители российской оппозиции никогда не вступаются за простых людей, попавших в трудную ситуацию, но всегда готовы выступить в поддержку убийц или педофилов, так как действуют исключительно ради хайпа.

Такое мнение во вторник высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя ситуацию с петицией в защиту арестованного за убийство и расчленение своей аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова, написанной членом липецкого регионального отделения партии «Открытая Россия» Геннадием Макаровым.

Слова политолога приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Доцента Соколова 9 ноября спасатели выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки убитой им 24-летней девушки. Мужчина 1958 года рождения признался, что он в пылу ссоры убил свою аспирантку, которая также являлась его любовницей, после чего расчленил тело и попытался избавиться от него, выбрасывая по частям в Мойку. После того, как эта жуткая история стала известна общественности, никому и в голову не могло прийти, что кто-нибудь может выступить в защиту Соколова, которого суд по обвинению в убийстве арестовал на два месяца. Но в понедельник Макаров опубликовал в интернете петицию, в которой назвал Соколова жертвой клеветы и призвал простить его, приняв в внимание его былые заслуги перед обществом и наукой.

«Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в Интернете, доведя до психически невменяемого состояния. Заслуги сира Соколова в науке неоспоримы. Мы требуем немедленной реабилитации и освобождения Олега Валерьевича Соколова», - написал Макаров.

Комментируя позицию автора петиции, ФАН напоминает, что Геннадий Макаров сам называет себя юристом-правозащитником, являясь при этом членом липецкого отделения партии «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского. Также Макарова часто можно видеть на встречах «лидеров оппозиции», таких как, например, блогер Алексей Навальный.

При этом политолог Владимир Брутер, комментируя инициативу Макарова, отметил, что каким бы творческим и увлеченным наукой человеком не был доцент Соколов, это не может служить ему оправданием и освободить от ответственности за преступление.

«В России все – и оппозиция, и власть, и гражданское общество должны понимать – что в стране действует закон. И хорошо было бы чтобы он действовал всегда одинаково и не менялся в зависимости от адвокатов, судей, резонанса того или иного дела. Так что предлагать освободить человека, который совершил предумышленное убийство, конечно не стоит», - подчеркнул политолог, добавив, что подобные требования просто дискредитируют позицию людей, их выдвигающих.

Как отмечает ФАН, маргинальным представителям российской оппозиции не впервой вставать на защиту сомнительных личностей от «кровавого режима», при чем порой эта защита распространяется даже на маньяков, убийц и педофилов. Например, в феврале текущего года в Петербурге по подозрению в распространении наркотиков был задержан лидер движения «Весна» Владимир Казаченко. При этом в телефоне находившейся с ним школьницы полицейские обнаружили порнографические материалы, а именно видеозапись, на которой 18-летний Казаченко был запечатлен в кровати с 17-летней девушкой и 14-летней школьницей. Общественность возмутило поведение активиста, однако коллеги молодого человека его не только не осудили, но поддержали, а в эфире «радио Свобода» заявили, что имело место не совращение малолетней, а «акт любви».

Также можно вспомнить случай, когда оппозиция встала на защиту главы карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, против которого было возбуждено уголовного дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Тогда активисты призывали принять во внимание заслуги Дмитриева перед наукой, и на этом основании простить его.

Однако, как напомнил Брутер, ни Любовь Соболь, ни Алексей Навальный никогда не вступаются за простых людей, оказавшихся под арестом в силу разных обстоятельств.