Новым министром образования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии стал Мохамед Амари Заед. Он связан с террористами из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом пишет ФАН со ссылкой на издание Libyaschannel во вторник, 12 ноября.

Чиновник террористического ПНС был в розыске при экс-лидере Ливии Муаммаре Каддафи, которого боевики свергли в 2011 году при вмешательстве Запада. Заеда обвиняют в связях с террористическими организациями.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию против террористов ПНС Ливии, которые захватили северо-запад страны. Обосновавшиеся в Триполи боевики поддерживаются с территории Турции. В столицу Ливии незаконно поставляют оружие и боеприпасы, а также боевиков из Сирии.