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21:22   12 Ноября 2019
Весь мир

Разыскиваемый при Каддафи преступник получил дожность в ПНС Ливии

Разыскиваемый при Каддафи преступник получил дожность в ПНС Ливии

Новым министром образования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии стал Мохамед Амари Заед. Он связан с террористами из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом пишет ФАН со ссылкой на издание Libyaschannel во вторник, 12 ноября.

Чиновник террористического ПНС был в розыске при экс-лидере Ливии Муаммаре Каддафи, которого боевики свергли в 2011 году при вмешательстве Запада. Заеда обвиняют в связях с террористическими организациями.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию против террористов ПНС Ливии, которые захватили северо-запад страны. Обосновавшиеся в Триполи боевики поддерживаются с территории Турции. В столицу Ливии незаконно поставляют оружие и боеприпасы, а также боевиков из Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#терроризм #ливия #пнс

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