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20:57   12 Ноября 2019
Россия

Соловьев поставил в один ряд Навального, Коха и расчленителя Соколова

Соловьев поставил в один ряд Навального, Коха и расчленителя Соколова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал отсутствие сострадания общей чертой доцента-убийцы Соколова, блогера Навального, Чубайса и Коха. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Что объединяет убийцу Соколова, блогера Навального, некого Чубайса, Коха? Отсутствие эмпатии. У них в принципе нет сострадания к стоящим ниже их. К друг другу? Тоже нет. Они не считают, что кто-то может стоять рядом с ними», — заявил он.

Однако, уверен Соловьев, дело здесь не только в отсутствии эмпатии. Соколов, как и Навальный, Чубайс и Кох, существует только благодаря обожанию со стороны приспешников. Этим людям крайне важно оставаться в центре внимания. В противном случае они готовы очень радикально реагировать.

К примеру, «перетянувшая» на себя внимание скандальная юристка ФБК Любовь Соболь не так давно оказалась отсранена Навальным от работы в так называемом ФБК до декабря 2019 года.

 «Они считают, что в принципе терпят кого-то рядом с собой, пока чувствуют обожание или вынуждены с этим мириться. Но внутри они полностью убеждены в своем превосходстве над всеми. У них нет эмпатии, нет ничего человеческого, нет сострадания», – подчеркивает Соловьев.

На минувшей неделе Россию потрясло убийство 24-летней аспирантки из Санкт-Петербурга Анастасии Ещенко. Девушка стала жертвой возлюбленного и по совместительству доцента СПбГУ Олега Соколова. После расправы 64-летний мужчина хладнокровно расчленил тело пассии. В течение двух дней он выносил куски тела из квартиры и выбрасывал их в реку. 9 ноября правоохранители задержали мужчину. Соколов попытался оправдать свой поступок буйным нравом покойной девушки.

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Автор: Варвара Ходкевич
#чубайс #навальный #соловьев #соколов

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