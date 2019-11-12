Лурье не исключил, что Светов и Вишневский выродятся в расчленителя Соколова

Журналист Олег Лурье полагает, что замалчивание случаев сексуального домогательства, как, в частности это происходит с ситуацией депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, способно привести к трагедии, подобной убийству студентки доцентом Олегом Соколовым в Петербурге.

«Естественно, к такому случаю это вполне может привести. Тем более либеральные СМИ активно об этом молчат. То есть, им не интересно. Нигде вы этого не увидите. Ни на «Эхе», ни на «Дожде», — заметил журналист «Политике сегодня».

По его мнению, опасней всего - отсутствие наказания за домогательства к ученицам.

«Результат — это вседозволенность. Следующий шаг после вседозволенности — та трагедия, которую мы увидели все в Питере на днях. То есть по принципу «ему все можно». Я считаю, что эту тему должны поднимать», — подытожил спикер.

Ранее в сексуальных домогательствах депутата Законодательного собрания Петербурга Вишневского, преподавшего в выпускниц Российского государственного педагогического университета им.Герцена, обвинила одна из жертв харассмента. Письмо, в котором одна из них рассказывает, как парламентарий пользовался своим положением на кафедре политологии, пришло на почту издания «Народные Новости».​

И это далеко не первый представитель оппозиции, которому харассмент сходит с рук. Главреда «Медузы» Ивана Колпакова, уличенного в приставании к супруге коллеги, восстановили в должности. Еще более одиозная история числится за либертарианцем Михаилом Световым, которого подозревают в растлении ребенка.

Исключением стал случай с участием члена ЦК Революционной рабочей партии (РПП) Ивана Антохина, которого одна из юных коммунисток обвинила в развращении себя. Компартия открестилась от Антохина, признав случившееся позорным эпизодом.

В Северной столице на днях разыгралась ужасающая трагедия. Доцент СПбГУ Олег Соколов, состоявший в отношениях со своей студенткой, убил, расчленил и попытался выбросить в реку останки пассии. Свои действия на суде он попытался оправдать буйным нравом девушки. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что историк не в первый раз, пользуясь положением преподавателя, заводит роман со студенткой. Более того, ранее его уже обвиняла в насилии бывшая подруга, однако тогда на агрессию в отношении юной девушки со стороны эксцентричного доцента никто внимания обращать не стал.

Ранее в эфире «Вести FM» телеведущий Владимир Соловьев высказался относительно трагедии. В частности, он заявил, что убившего студентку Соколова с рядом оппозиционеров объединяет отсутствие сострадания к людям.