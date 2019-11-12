Любители студенток Вишневский и Соколов в стенах вузов пропагандировали русофобию

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, по данным СК, убивший аспирантку, и обвиненный в домогательствах экс-студенткой РГПУ имени Герцена политолог и депутат Борис Вишневский на протяжении многих лет продвигали молодежи русофобские идеи. Об этом пишет Nation News.

По версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября. В ночь на 9 ноября историк решил избиваться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября полицейские вытащили Соколова из реки Мойки, при нем был пакет с отрубленными женскими руками. 11 ноября суд отправил экс-преподавателя в СИЗО.

Коллеги и бывшие студенты заявили, что его поведение всегда было нестабильным. Соколов был деспотичным, мог издеваться над студентами и угрожать им. Бывшая студентка Соколова писала, что доцент, обезумев от ревности, привязывал ее к стулу и приставлял к лицу утюг. Пострадавшая обратилась в полицию, но дело замяли.

Тысячи студентов ежегодно подвергаются давлению и домогательствам со стороны преподавателей. Так, бывшая студентка РГПУ написала журналистам письмо, где рассказала, что в 2014 году Вишевский домогался ее и ее сокурсниц. По ее словам, депутат «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц», у которых в городе нет поддержки и защиты, а также угрожает депутатской «корочкой».

Петербуржцы утром 11 ноября, опасаясь повторения истории с убийством Ещенко, выходили к зданию ЗакСа на одиночные пикеты с требованием прекратить домогательства в петербургских вузах.

Соколова и Вишневского роднят не только тяга к юным студенткам, но и схожая жизненная позиция, убеждения и образ мышления. Оба, работая в ведущих вузах за бюджетную зарплату, поглядывают на Запад, продвигая русофобские интересы.

В 2003 Соколов году получил Орден Почетного Легиона по распоряжению экс-президента Франции Жака Ширака. Он также был членом научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Соколов на протяжении многих лет увлекался реконструкциями и участвовал в них в образе Наполеона. Российских правителей он называл «больными маньяками». Субъективную точку зрения он двигал в массы. Так, на одном из фрагментов видео, снятом во время лекции, Соколов эмоционально поносит императора Александра I.

«Никто не хотел воевать в 1802 году, кроме Александра. Ни русская, ни австрийская армия. Хотел воевать только один больной маньяк — Александр I, который был одержим идеей войны», — утверждал Соколов.

Соколов искажал представление молодежи о событиях, происходивших в истории России раньше. Молодое поколение в «несостоятельности» действующей власти убеждает политолог Вишневский — яростный «оппозиционер». Не раз замечен на мероприятиях в поддержку ЛГБТ-сообщества с активистами скандального движения «Весна».

Минувшей весной один из них, 18-летний Владимир Казаченко, предавался любовным утехам с несовершеннолетними, а в перерывах употреблял наркотики с агитплакатов Алексея Навального. Друг Вишневского — депутат Максим Резник также попал в скандал с наркотиками.

Историк Соколов и политик Вишневский стремятся привить российской молодежи нетрадиционные западные ценности. Первый формировал у студентов искаженный взгляд на отечественную историю, второй пытается вызвать недовольство молодежи событиями, происходящими в стране сейчас. При этом несогласие и попытки возразить преподавателю могут угрожать студенту даже отчислением.