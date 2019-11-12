Евросоюз продолжает сотрудничать с Береговой охраной Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое тесно связано с террористическими группировками. Власти Мальты подписали документ, разрешающий боевикам заходить в свои территориальные воды и отлавливать мигрантов, которые пытаются пересечь Средиземное море.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Береговая охрана ПНС получает доступ к значительной части мальтийских территориальных вод. Как уточнило правительство островного государства, юрисдикция ПНС Ливии не распространяется на «широкую зону поиска». Береговая охрана имеет право расследовать «незаконную деятельность» в водах, то есть ловить мигрантов, покинувших Ливию.

Береговая охрана ПНС, работающая на террористическое правительство, входит в состав МВД, которым руководит Фатхи Башага, и состоит из боевиков. Она давно известна своими преступлениями — грабежами, пытками и убийствами — которые частично зафиксированы в докладах ООН.

Боевики, вместо помощи согражданам, перехватывают лодки с мигрантами и отправляют их в свои тюрьмы, где их пытают и насилуют. Некоторых «спасенных» впоследствии продают в рабство.

По словам представителей немецкой НКО Sea-Eye, террористы Береговой охраны не разрешают иностранным командам спасать мигрантов. Бандиты из Триполи направили оружие на немецких спасателей, которые пришли на помощь подавшим сигнал бедствия беженцам, и сделали несколько выстрелов. Из соображений безопасности людям пришлось спрыгнуть в воду.

Итальянские власти также подвергались критике за сотрудничество с бандитами из Береговой охраны ПНС Ливии. Рим обрекает мигрантов на пытки и рабство в страхе перед кризисом беженцев, указывали общественники.

Президент Наблюдательного совета, полномочный представитель Ливийского Временного правительства в РФ Станислав Кудряшов в беседе с ФАН назвал ПНС протеррористической структурой. Они ведут деятельность, не оглядываясь ни на какие правовые нормы.

«Какая-то криминальная структура курирует береговую охрану и занимается трафиком беженцев. То же самое касается наркоторговли», — добавил Кудряшов.

Напомним, с апреля 2019 года Ливийская национальная армия проводит на северо-западе страны, который захватили боевики из ПНС, антитеррористическую операцию.