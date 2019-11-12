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 Депутат ГД назвал госпереворот в Боливии карательной операцией США

Депутат ГД назвал госпереворот в Боливии карательной операцией США
20:21   12 Ноября 2019
Весь мир

Депутат ГД назвал госпереворот в Боливии карательной операцией США

Депутат ГД назвал госпереворот в Боливии карательной операцией США

Сразу после событий в Боливии американский лидер Дональд Трамп назвал «важным моментом» для демократии в Западном полушарии отставку президента Эво Моралеса и открытым текстом заявил, что Венесуэла и Сальвадор станут следующими странами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил депутат ГД Евгений Федоров.

По его словам, чтобы предотварить государственный переворот, как это случилось в Боливии, необходимо реагировать сразу и жестко. Иначе страна обречена на провал.

«Кто такой президент Боливии? Я помню, как он приезжал в Москву и критиковал, что министры Боливии назначаются из Вашингтона. Он сторонник суверенной Боливии, освобожденной от американского внешнего правления, что в принципе было изначально», — добавил депутат.

Депутат ГД назвал госпереворот в Боливии карательной операцией США

Однако США в Латинской Америке почти везде установили вертикаль власти, но президент Боливии не учел собственные подходы, не обеспечил государственное строительство, в отличие от лидера той же Венесуэлы, продолжил Евгений Федоров. Уго Чавес и Николас Мадуро всегда учитывали, что Вашингтон попытается их свергнуть, поэтому готовили инфраструктуру государства — армию, полицию и народ, чтобы предотвратить вторжение.

Депутат ГД подчеркнул, что президенту страны нужно не только демонстрировать осведомленность, но и как в теоретическом, так и практическом плане всегда быть подготовленным к подобным событиям. Лучше всего, когда страна проводить политику суверенитета, свободы и независимости, тогда вторжения не случится.

«А это значит, чтобы бизнес, правовая и финансовая системы были независимыми от американцев. Этого в Боливии вообще не было», — резюмировал Евгений Федоров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #государственный переворот #общество #боливия

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