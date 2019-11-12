Facebook тайно использует камеру iPhone во время прокрутки ленты с публикациями

Пользователь Twitter Джошуа Маддукс сообщил, что камера iPhone активно работает в фоновом режиме во время прокрутки ленты с публикациями. Об этом передает The Next Web. По информации издания, мужчина поделился видеозаписью, в которой продемонстрировал подозрительную активность камеры телефона в момент просмотра публикации в приложении Facebook для iOS.

Пользователь решил проверить другие смартфоны и обнаружил проблему на пяти iPhone, которые работают под управлением iOS 13.2.2. Стоит отметить, что на устройствах с iOS 12 подобных проблем нет. Журналисты The Next Web проверили заявление Маддукс и убедились, что камера iPhone действительно активно работает в фоновом режиме во время прокрутки публикаций в Facebook.

При этом, камера не работать, если пользователь не предоставил приложению разрешение на доступ к камере. Сейчас не совсем ясно, почему так происходит. Возможно, это ошибка в iOS или ожидаемое нововведение в приложении Facebook.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 ноября 2019 г.

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