Хирург Лео Бокерия стал новым героем проекта ФАН о патриотизме

Знаменитый на весь мир хирург Лео Бокерия за почти 50 лет профессиональной деятельности подарил шанс на жизнь тысячам людей. Он стал новым героем рубрики ФАН «Образы российского патриотизма».

Хирург специализируется на болезнях сердца — ишемии, инфарктах, детских патологиях. Трудиться не покладая рук Бокерии помогает любовь к родной стране.

Главный хирург РФ, член Президиума РАМН, член Общественной палаты РФ, активный участник других общественных организаций провел более двух тысяч операций на открытом сердце, в том числе первую в стране пересадку сердца. Бокерия одним из первых в мире научился выполнять одномоментные операции врожденных пороков сердца.

Бокерия — обладатель нескольких десятков госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III, и II степени, «Государственная премия СССР и России, золотого почетного знака «Общественное признание» — за личный вклад в развитие отечественной медицины.

Он также создал телемедицинский проект «Москва — регионы России» для консультаций врачей из регионов перед сложнейшими операциями. Проект работает в 16 регионах России и Белоруссии. Бокерия, как патриот, постоянно напоминает о важности создания по-настоящему здоровой нации. Хирург возглавляет общественную организацию «Лига здоровья нации», которая пропагандирует здоровый образ жизни.