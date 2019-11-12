Петербургские семьи с детьми-инвалидами получат социальные выплаты на покупку жилья

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал несколько законов, которые касаются улучшения жилищных условий граждан. По информации пресс-службы городской администрации, законом установили социальную выплату на строительство или покупку жилья для семей, у которых есть дети-инвалиды, из числа петербуржцев, признанных нуждающимися в квартирах или в содействии в улучшении жилищных условий.

Для этого петербуржцев должны признать нуждающимися в улучшении жилищных условий или в жилых помещениях. Условия получения выплат определит правительство Петербурга. Документ официально обнародовали на сайте городской администрации.