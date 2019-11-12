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 Число ДТП с участием водителей-иностранцев в России выросло на четыре процента

Число ДТП с участием водителей-иностранцев в России выросло на четыре процента
Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

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Facebook тайно использует камеру iPhone во время прокрутки ленты с публикациями

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 Захват США нефтегазовых ресурсов Сирии мешает восстановлению экономики страны — эксперт

Захват США нефтегазовых ресурсов Сирии мешает восстановлению экономики страны — эксперт
19:01   12 Ноября 2019
Весь мир

Министр культуры Франции прилетит в Москву в декабре

Министр культуры Франции прилетит в Москву в декабре

Франция и Россия тесно сотрудничают в области культуры. Об этом заявил во вторник, 12 ноября, французский министр культуры Франк Ристер на одной из сессий Второго форума мира в Париже.

«Я поеду в Москву в декабре», — сказал Фран Риестер.

В дискуссии «Искусство диалога, диалог искусств» поучаствовал не только министр культуры Франции, но и директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, министр культуры и общественного развития ОАЭ Нура аль-Кааби, коллекционер Томас Каплан.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #франция #общество

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