Министр культуры Франции прилетит в Москву в декабре
Франция и Россия тесно сотрудничают в области культуры. Об этом заявил во вторник, 12 ноября, французский министр культуры Франк Ристер на одной из сессий Второго форума мира в Париже.
«Я поеду в Москву в декабре», — сказал Фран Риестер.
В дискуссии «Искусство диалога, диалог искусств» поучаствовал не только министр культуры Франции, но и директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, министр культуры и общественного развития ОАЭ Нура аль-Кааби, коллекционер Томас Каплан.
Indeed, we are also thrilled to see these encounters happen and new opportunities flourish for our project leaders. Thank you for your support. #ParisPeaceForum2019 #standforpeace https://t.co/0Wg8VZQNWI— Paris Peace Forum (@ParisPeaceForum) 12 ноября 2019 г.