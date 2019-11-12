Захват США нефтегазовых ресурсов Сирии мешает восстановлению экономики страны — эксперт

Эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов назвал восстановление ГЭС в городе Ат-Табка одним из этапов реанимирования энергосистемы Сирии. На очереди — возвращение захваченных США нефтегазовых месторождений, отметил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Крупнейшая в стране гидроэлектростанция в провинция Ракка до начала боевых действий обеспечивала электроэнергией значительную часть страны, но в годы войны сильно пострадала от рук террористов. Сирийские специалисты из запчастей восьми разрушенных гидроагрегатов собрали четыре действующих. По словам гендиректора ГЭС Валада Дарвиша, для полного запуска объекта не хватает деталей.

Эксперт назвал позитивной новость о частичном запуске электростанции. По его словам, энергосистема Сирии должна быть восстановлена в рамках подъема экономики. Он напомнил, что в 2017 году Дамаск объявил восстановление энергосистемы одним из приоритетных направлений своей работы и обязательным процессом.

Напомним, США ранее заявили о выводе американских войск из Сирии, но затем часть армии осталась на севере страны под предлогом якобы контролирования нефтяных месторождений и защиты их от террористов. Фактически же курдские радикалы воруют сирийскую нефть, США помогают с ее контрабандой вместе с террористами ИГ* (запрещено РФ), а полученные деньги делятся на всех участников преступной схемы.

«Заявления Вашингтона об охране нефтегазовых месторождений – это верх цинизма политики США. Фактически американские солдаты "охраняют" нефть от сирийского народа. По сути, Америка совершила аннексию целых районов суверенного государства и, не скрываясь, грабит его нефтяные запасы через подставные компании», — считает эксперт.

По словам собеседника издания, в Сирии есть перспективные месторождения, которые частично уже разведаны и в теории могут дать стране ресурс на развитие. Сейчас сирийской экономике критически важно получить доступ к нефтегазовым ресурсам, которые уже грабительски осваиваются США, уверен собеседник издания.