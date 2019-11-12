Число ДТП с участием водителей-иностранцев в России выросло на четыре процента

С начала года увеличилось число ДТП с участием водителей-иностранцев в России на 3,8 процента. Всего подобных аварий произошло 4180, сообщили в Госавтоинспекции России.

В ГИБДД отметили, что в отношении невнимательных водителей возбуждено 728 тысяч дел об административных нарушениях. При этом около 22 тысяч дел возбуждено на основании фотоматериалов, полученных с камер на дорогах.

В ведомстве отметили, что небольшое количество материалов, вынесенных на основании данных системы фотовидеофиксации, объясняется отсутствием достаточной информации о владельцах машин с иностранными номерами. Из-за этого их сложнее привлечь к ответственности.

В связи с этим в МВД РФ разрабатывается принцип неотвратимости наказания в отношении автолюбителей, зарегистрированных в других странах, за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.