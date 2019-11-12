Эксперт допустил, что теракт на границе Сирии и Турции устроили курдские террористы из РПК

Тройной теракт, прогремевший накануне в городе Камышлы на северо-востоке Сирии близ границы с Турцией, — реакция курдских радикалов на антитеррористическую операцию турецких войск «Источник мира», допустил в беседе с «Политикой Сегодня» Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

«Никто на себя не взял ответственность за эти взрывы, но вполне может быть, что какие-то наиболее радикальные группировки продемонстрировали, что у них есть потенциал для того, чтобы совершать какие-то действия в ответ на турецкую операцию», — сказал он.

При этом эксперт уверен, что проживающие на севере Сирии курды поддерживают контакты с признанной террористической во многих странах, в частности в Турции и США, группировкой «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

«Связи безусловно есть. То, что они поддерживают контакт — это не вызывает сомнений. Но есть, как всегда, в любой группировке более радикальные и менее радикальные крылья», — напомнил Фитин.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, восточнее Камышлы — в округе Дерик — 12 ноября силовикам удалось предотвратить еще один теракт, который готовили члены РПК.

На счету организации десятки атак против мирного населения и сотрудников турецких правоохранительных органов. Так, один из наиболее кровавых терактов произошел в декабре 2016 года. После матча футбольных команд «Бешикташ» и «Бурсаспора» в Стамбуле погибли 29 человек и 166 получили ранения.

С июля 2015 года РПК возобновила нападения на территории Турции. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 силовиков. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.

Войска Турции не впервые проводят антитеррористические операции в северных сирийских районах, где сосредоточены анклавы курдских сепаратистов. Так, в январе 2018 года турецкие ВВС уничтожили подконтрольном курдам регионе Африн гигантский портрет курдского террориста №1 и формального лидера РПК Абдуллы Оджалана.

Будучи последователям ленинских идей о праве наций на самоопределение, Оджалан воевал против Турции с 1984 года под лозунгом независимости Курдистана. В настоящий момент лидер РПК отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.