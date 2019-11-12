Мать историка Соколова встала на защиту сына, обвинив его жертву в агрессии и ревности

Мать доцента Олега Соколова встала на защиту сына, обвинив его жертву Анастасию Ещенко в агрессии и ревности. По словам Людмилы Соколовой, матери доцента, семья всегда поощряла интерес сына к истории.

Людмила Соколова говорит, что у ее сына всегда был интерес к науке, который поощрялся членами семьи, а интересоваться историей он стал благодаря своему другу, который являлся историком-любителем. Мать доцента говорит, что его сожительница действительно «чудовищно» себя вела и доводила Соколова скандалами из-за ревности к детям, поэтому ему приходилось делиться проблемами с родственниками, передает «Пятый канал».

Отец Валерий Соколов говорит, что будет рад увидеть своего сына, но мать считает, что доцента они потеряли навсегда.

Накануне суд арестовал петербургского преподавателя Олега Соколова на два месяца. Он подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил после убийства и пытался избавиться от ее рук в реке. На допросе Соколов признал вину и заявил, что 24-летняя Анастасия постоянно закатывала ему скандалы и ревновала его к детям от предыдущего брака.