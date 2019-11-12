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 Лавров пошутил о выборах президента США в 2020 году

Лавров пошутил о выборах президента США в 2020 году
18:26   12 Ноября 2019
Весь мир

Лавров пошутил о выборах президента США в 2020 году

Лавров пошутил о выборах президента США в 2020 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл во Францию, чтобы принять участие в Парижской конференции мира. Мероприятие инициировал французский президент Эммануэль Макрон, оно проводится во второй раз. На конференции присутствовало порядка 30 мировых лидеров, а также главы МИД.

Лавров в рамках форума провел отдельную сессию на английском языке, где ответил на вопросы журналистов. Один из вопрос касался предстоящих в 2020 году президентских выборов в США. Журналисты спросили у главы МИД, «готовится ли» к ним Россия. Министр повеселил присутствующих остроумным ответом, пишет News.ru.

«Не волнуйтесь, мы решим эту проблему», — заявил Лавров.

Напомним, расследованием якобы причастности РФ к американским выборам президента 2016 года занимался уже бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер с командой. За два года они потратили свыше 30 миллионов налогов, однако так и не нашли доказательств своей выдумке. Причем экс-спецпрокурор изначально отказывался публиковать доклад о работе, в итоге 420 членов Сената обязали его предоставить данные. Позже министерство юстиций Штатов обнародовало полную информацию.

Казалось бы, инцидент исчерпан, однако Мюллер вновь заявил, что Москва якобы попытается вмешаться в предстоящие выборы, которые намечены на 2020 год.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #лавров #вмешательство

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