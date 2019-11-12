ФАС потребовала от Booking.com не запрещать отелям сдавать номера дешевле

Федеральная антимонопольная служба потребовала от сервиса бронирования отелей Booking.com убрать условия, по которым российские отели не могут продавать туристам номера по более низким ценам.

Речь идет об условиях, согласно которым цена на номер на любом онлайн или офлайн ресурсе, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking. В ведомстве решили, что это приводит к ограничению и сдерживанию конкуренции.

Данные условия Booking должен устранить в течение месяца.

Ранее общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» призвала ФАС проверить Booking. Сервис, по данным организации, навязывает партнерам невыгодные условия сотрудничества. Говорилось и о паритете цен при заключении договора между отелем и сервисом. Booking предоставляет гарантию лучшей цены, при этом гостиница не может изменять цену за номер ни на своем сайте, ни на других ресурсах.