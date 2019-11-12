Турецкий инструктор похвастался преступлениями учеников-террористов ПНС Ливии

В сеть слили переписку, доказывающую незаконное нахождение турецких инструкторов в Ливии, поддерживающих террористов так называемого ПНС. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Военные Ливийской национальной армии во время антитеррористической операции по освобождению Триполи нашли мобильный телефон, принадлежащий турецкому инструктору боевиков ПНС Ливии, пишет издание ArabiToday.

Речь идет о записи в Twitter. Пользователь опубликовал видео, на котором показал переписки турецкого инструктора. Общаясь с коллегой, владелец телефона хвастается работой своих «учеников» из ПНС, которую он снял на видео.

Также турецкий военный рассказал, что ему пообещали высокую зарплату и отправили в Ливию обучать боевиков Правительства национального согласия.

Кроме того, на телефоне была фотография авиабилета из Аланьи в Стамбул. Дело в том, что неподалеку от международного аэропорта под Стамбулом есть военный аэродром Бандырме. Там находится шестой основной базовый командный пункт реактивной авиации Турции. Вероятно, оттуда турецкий инструктор и улетел в Ливию.

В сети бурно отреагировали на эту информацию, которая доказывает вмешательство Турции в дела Ливии. Многие заметили, что «помощь» Анкары часто имеет разрушительные последствия.

Напомним, Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию против боевиков ПНС Ливии, захвативших северо-запад страны. Террористов поддерживает Турция, поставляя им оружие и боеприпасы в обход эмбарго ООН.