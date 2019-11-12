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18:31   12 Ноября 2019
Весь мир

Россиян поразила мелочность «Аэрофлота» после наказания пассажира за толстого кота

Россиян поразила мелочность «Аэрофлота» после наказания пассажира за толстого кота

Однако аллергики наоборот поддержали решение российской авиакомпании. «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов. Хозяин кота написал в Facebook, что летел по маршруту Рига - Москва - Владивосток. Проблемы начались, когда прилетели в столицу РФ.

При регистрации на рейс Москва — Владивосток попалась ответственная сотрудница аэропорта, которая взвесила кота. Стоит отметить, что самолет преодолевает это расстояние в среднем за восемь часов. Оказалось, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне десяти килограмм, поэтому кота предложили отправить в багажный отсек. Отвечать за два лишних килограмма кота в салоне самолета сотрудники авиакомпании отказались.

 

 

Владелец животного решил найти похожего кота, но меньшей массы. Операция по подмене толстого кота на миниатюрную кошечку прошла успешно, поэтому мужчина получил посадочный талон и улетел во Владивосток. История на этом не закончилась, потому что представители «Аэрофлота» увидели сообщения владельца кота в соцсети и провели служебное расследование.

Авиакомпания выяснила, что мужчина действительно допустил «ряд грубых нарушений» — не сдал животное в багаж, на борту самолета вынимал кота из переноски, а при регистрации совершил подмену. Данная информация подтвердилась записью с камер видеонаблюдения.

«Во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — добавили в «Аэрофлоте».

Авиакомпания усмотрела в случившемся «целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки» и исключила пассажира из программы «Аэрофлот Бонус». Все мили, которое мужчина накопил за все время участия в программе, аннулировали, а счет участника — закрыли. 

 

 

 

 

Многие пользователи соцсети Twitter согласились, что «друзей в багаж не бросают», но некоторые не поняли, зачем владелец кота похвастался «операцией по подмене» в Facebook, что и стало причиной разоблачения. Рассказ пассажира «Аэрофлота» получил широкий резонанс, поэтому он заявил, что не имеет никаких претензий к авиаперевозчику, так как представители компании «выполняли работу по установленным правилам».

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #аэрофлот #общество #кот

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