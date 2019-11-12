Россиян поразила мелочность «Аэрофлота» после наказания пассажира за толстого кота

Однако аллергики наоборот поддержали решение российской авиакомпании. «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов. Хозяин кота написал в Facebook, что летел по маршруту Рига - Москва - Владивосток. Проблемы начались, когда прилетели в столицу РФ.

При регистрации на рейс Москва — Владивосток попалась ответственная сотрудница аэропорта, которая взвесила кота. Стоит отметить, что самолет преодолевает это расстояние в среднем за восемь часов. Оказалось, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне десяти килограмм, поэтому кота предложили отправить в багажный отсек. Отвечать за два лишних килограмма кота в салоне самолета сотрудники авиакомпании отказались.

Где грань между «ладно, можно» и «это нарушает правила безопасности»? — Хавьер Пенья (@javier_elx) 12 ноября 2019 г.

К - клиентоориентированность, что это такое? — Илья Chivas (@Iliya_Chivas) 12 ноября 2019 г.

Владелец животного решил найти похожего кота, но меньшей массы. Операция по подмене толстого кота на миниатюрную кошечку прошла успешно, поэтому мужчина получил посадочный талон и улетел во Владивосток. История на этом не закончилась, потому что представители «Аэрофлота» увидели сообщения владельца кота в соцсети и провели служебное расследование.

Авиакомпания выяснила, что мужчина действительно допустил «ряд грубых нарушений» — не сдал животное в багаж, на борту самолета вынимал кота из переноски, а при регистрации совершил подмену. Данная информация подтвердилась записью с камер видеонаблюдения.

«Во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — добавили в «Аэрофлоте».

Авиакомпания усмотрела в случившемся «целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки» и исключила пассажира из программы «Аэрофлот Бонус». Все мили, которое мужчина накопил за все время участия в программе, аннулировали, а счет участника — закрыли.

такая мелочность, мстительность. посмеялись бы и приняли к сведению... придумали бы, как этого избежать в дальнейшем. — Laura (@yalaura) 12 ноября 2019 г.

аэрофлот не любит котиков? — МатЁрый Мамонт (@matmamont) 12 ноября 2019 г.

Вот это да,такую операцию на тысячи долларов провела компания из за лишних кг в коте!Мелочно к серьёзной компании! — Романов Никита (@NNRomanov) 12 ноября 2019 г.

Многие пользователи соцсети Twitter согласились, что «друзей в багаж не бросают», но некоторые не поняли, зачем владелец кота похвастался «операцией по подмене» в Facebook, что и стало причиной разоблачения. Рассказ пассажира «Аэрофлота» получил широкий резонанс, поэтому он заявил, что не имеет никаких претензий к авиаперевозчику, так как представители компании «выполняли работу по установленным правилам».

К чему приводят понты в соц.сетях — Prostopiligrim (@piligrim67) 12 ноября 2019 г.

ну нечего было своим обманом на весь мир хвастать — Искандер13 (@13iskander131) 12 ноября 2019 г.

схитрил так молчи.пусть теперь за лайки летает)) — кот тат. (@tativsev) 12 ноября 2019 г.

Неоднократно видел, как в салоне самолёта сидели люди с аллергией на кошачью шерсть с пассажирами с котами. Странно, но отсаживали именно аллергиков. Вообще считаю, что если берёшь кота в салон - сиди в конце самолёта с неоткидывающимся креслом и не отсвечивай. Или кота в багаж. — V_Atch (@V_Atch) 12 ноября 2019 г.

Не дай Бог тебе оказаться в замкнутом пространстве на месте аллергика рядом с котом, которого там быть не должно — Streetwise Hercules (@ariil) 12 ноября 2019 г.