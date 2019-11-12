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18:13   12 Ноября 2019
Россия

Политическая «карьерная лестница» Соболь ведет в тюрьму

Политическая «карьерная лестница» Соболь ведет в тюрьму

Юрист ФБК Любовь Соболь исчерпала свой административный ресурс и за очередное нарушение может отправиться в колонию надолго. Если она не прекратит вести незаконную деятельность, наказание для нее будет суровым по всем законам РФ. 

Российский адвокат, кандидат юридических наук и академик РАЕН Янис Юкша считает, что за призывы к проведению и участию в несогласованных акциях и митингах Соболь грозит статья Уголовного кодекса РФ о призыве к совершению экстремистских действий. Соболь может нарваться на штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы до полугода или лишение свободы на пять лет. 

Эксперт уверен, что призывы Соболь и ее соратников нарушают закон страны, поэтому власти должны реагировать и не быть лояльными, передает его слова Федеральное агентство новостей (ФАН)

соболь

В конце июля 2019 года Любовь Соболь задержали за организацию незаконных митингов и выписали ей штраф, а через несколько дней она вновь стала призывать людей выйти на несогласованное публичное мероприятие в Москве, что является нарушением закона России. В прокуратуре не раз отмечали, что в случае участия в несогласованных акциях органы будут принимать все необходимые меры для того, чтобы пресечь провокации, но Соболь в соцсетях призывала выходить на митинги вопреки предостережениям. 

В сентябре суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов. С начала лета 2019 года в отношении экс-кандидата в Мосгордуму этот штраф стал уже пятым, а всего она выплатила более 1,2 миллиона рублей в качестве наказания за нарушение закона. 

соболь

Янис Юкша отметил, что большое скопление людей может привести к нарушению прав других лиц и невозможности проехать или пройти по улицам, попасть в определенное место или здание. По словам эксперта, именно во избежание недоразумений и необходимо согласование акций и запрос на проведение мероприятий. Юкша говорит, что в определенных ситуациях предполагается не только штраф, но и административный арест.

Любови Соболь помогает избежать ареста наличие несовершеннолетнего ребенка, которым она постоянно прикрывается. Но если в ближайшее время она нарушит закон, то получит судимость и отправится в колонию надолго.

Подробнее о том за что и по каким статьям Любовь Соболь может сесть в тюрьму читайте на сайте Федерального агентства новостей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #соболь

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