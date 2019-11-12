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17:57   12 Ноября 2019
Весь мир

Сотрудники Huawei получат почти 300 миллионов долларов за работу в условиях санкций США

Сотрудники Huawei получат почти 300 миллионов долларов за работу в условиях санкций США

Китайская компания Huawei выплатит премии сотрудникам, которые помогают обойти экономические санкции со стороны США. По данным агентства Reuters, в ноябре все 190 тысяч работников получат удвоенную зарплату.

В сообщении HR-департамента Huawei отмечается, что компания направит на выплаты сотрудникам два миллиарда юаней (286 миллионов долларов).

«Эти деньги являются знаком признания за работу в условиях давления со стороны США», — говорится в сообщении.

Больше всего денег получат сотрудники R&D-отделов, которым удалось за полгода найти способ обойти американские технологические цепочки. Всего в китайской компании работает 190 000 человек.

США включили Huawei в «черный список» Entity List из-за угрозы национальной безопасности в мае. После этого Google лишила китайскую компанию доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены ее смартфоны.

Huawei в свою очередь начала искать альтернативу американскому оборудованию.

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Автор: Арсений Аскольский
#санкции #китай

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