Связь нового поколения 5G начнется в декабре с «Недели Российского Интернета»

Форум Russian Internet Week (RIW-2019 — Российская неделя интернета), который пройдет в Москве 12-13 декабря, позиционируется как главное интернет-событие года. В рамках мероприятия представители индустрии, руководители крупных IT-компаний, лидеры мнений, популярные российские блогеры обсудят развитие интернет-бизнеса и улучшение качества жизни граждан за счет цифровых технологий.

О том, как идет подготовка к форуму RIW-2019, на пресс-конференции в ТАСС рассказали эксперты, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Мы в этом году проводим RIW в 12-ый раз. — напомнил глава РАЭК Сергей Плуготаренко. — Это проект со своей историей, у которого были свои взлеты и свои падения. Мы хотим предоставить на этой площадке эффективный формат для разговора друг с другом. Это будет 10 залов, это будет выставка, общее количество посетителей не 20-25 тысяч, как было раньше, а 5 тысяч бизнес- участников, профессионалы. Большое количество партнеров. На RIW будут все, это представители малого и среднего бизнеса, государства».

Организаторы RIW-2019 мероприятие постараются представить во множестве форматов, начиная от IT-завтраков и заканчивая закрытыми встречами. В первый день состоится церемония вручения «Премии Рунета», которая ежегодно определяет лучшие компании, проекты, мобильные приложения.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что за RIW внимательно следит администрация президента.

«В прошлом году такие вопросы обсуждались, которые нам сейчас интересны: проблема оборота пользовательских данных, антипиратская политика. Площадка является одним из примеров создания форм международного регулирования. Мы видим сегодня неоднозначное отношение к регулированию в Европе российских компаний. Для нас эта площадка будет еще одной точкой сборки, которую государство будет учитывать для формирования своей позиции», — сказал депутат.

Помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков анонсировал обсуждение создание искусственного интеллекта и развития сетей пятого поколения в рамках RIW-2019.

«Задача обеспечить федеральные трассы связью, прокладка линии связи с Камчатки в Чукотку, суперсервисы (всего их будет 25), это 5G, в 2021 году не менее чем в 10 городах миллионниках должна появиться 5G. Что касается программы, мы не стали оригинальничать. Будет искусственный интеллект, который будет следующим федеральным проектом», — заверил чиновник.

Не обойдут вниманием участники форума и развитие технологий больших данных (big data).

«Девять месяцев назад мы с институтом развития интернета решили создать кодекс этики по работе с большими данными, — сообщила глава Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебрянникова. — Интернет не начинался с регулирования. 12-го числа рассчитываем публично подписывать кодекс этики работы с данными. Все мы работаем, чтобы людям стало лучше».

Как предполагается, кодекс будет содержать перечень правил, которого будут придерживаться крупные компании, входящие в Ассоциацию, такие как Яндекс и Сбербанк при работе с большими данными.

RIW-2019 приурочен к 25-летию рунета, напомнил директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев. Организация спикера отмечает всплеск количества регистраций доменов в российском сегменте интернета, что указывает на его развитие.

«За российским опытом внимательно следят и перенимают, неделя белорусского интернета проходила и будет проходить на следующей неделе», — сказал Воробьев.

Сергей Плуготаренко подчеркнул, что RIW-2019 в значительной мере ориентирован на молодежь.

«Конкурс молодые лидеры рунета, я уверен, станет системным продуктом. Молодежь нужно отслеживать с первого курса вуза, а может, со школы», — сказал он.

В 2019 году Russian Internet Week пройдет в контексте трансформации российского общества, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Основная идея мероприятия — донести важность цифровых технологий до граждан и бизнеса, а также дать толчок для развития предпринимательской деятельности.