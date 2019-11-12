Политолог считает, что Турция может объявить о новой операции против курдских боевиков

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что терроризм в Сирии активно поддерживают США. Вашингтон много лет обещал победить террористов, однако ничего не меняется. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Для него (президента Турции Тайипа Эрдогана) не так важен вопрос отношений с США, просто сейчас ситуация в регионе дошла до того, что стала смертельно опасной для Турции как государства», — считает эксперт.

По его словам, курдские боевики, претендуют на всю восточную Турцию. Получается, что большое скопление курдов-террористов опасно для Анкары. Кроме того, не стоит забывать, что с терроризмом не покончено.

Военная операция «Источник мира» началась именно из-за присутствия террористов на территории Сирии. Журавлев считает, что есть вероятность, что Эрдоган планирует начать новую спецоперацию. Это связано с тем, что террористы могли замаскироваться под мирное население и остаться в буферной зоне. Если это так, то Турции придется продолжать военные действия.

Для Эрдогана вопрос состоял в том, останется ли Турция в нынешних границах, или нет, говорит Журавлев. Поэтому турецкий лидер хотел поддерживать дружеские отношения с США, однако они ему такой возможности не дают, так как их «неуклюжая» политика в Сирии приводит к тому, что под ударом оказались интересы Турции.

Кроме того, не стоит забывать, что Вашингтон продолжает поддерживать курдские бандформирования и воровать сирийскую нефть.