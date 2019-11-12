Либералы боятся поддержать одновременно и Соколова, и семью погибшей девушки — Милонов

Либералы боятся поддержать одновременно и петербургского доцента Олега Соколова, и семью расчлененной Анастасии Ещенко, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, либералы не поддерживают семью погибшей потому что девушка не входила в их «тусовочку».

По мнению парламентария, если бы пострадал кто-то из «тусовки» блогера Навального, то его сторонники уже бы отправились с плакатами позировать перед камерами зарубежных СМИ. Депутат считает, что либералы с удовольствием бы стали сочувствовать самому доценту Олегу Соколову и кричали бы о фальсификациях, но не могут этого сделать.

«В этот раз улики уж больно очевидны: обвиняемый сам сознался в совершении этого зверства. Для либералов поддерживать его было бы совсем зашкварно. Поэтому молчат», — передает слова Виталия Милонова «ПолитЭксперт».

Милонов также отметил, что депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, обвиняемый в домогательствах к студенткам РГПУ им. Герцена, мог бы выступить с опровержением фактов, а не хранить молчание. Ранее экс-студентка РГПУ по имени Кристина обвинила преподавателя Вишневского в домогательствах и заявила, что помимо нее есть другие пострадавшие.

«Вишневский молчит, рассчитывая, что его покроют и оставят в парламенте с депутатским мандатом», — говорит депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению парламентария, если кого-то заденут на митинге, «оппозиция» устраивает истерики и готова учреждать парламентскую комиссию по расследованию работы полиции. А когда одного из либералов обвиняют в домогательствах к студенткам, информация тут же замалчивается, говорит Милонов.