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17:25   12 Ноября 2019
Россия

Лавров обсудил борьбу с терроризмом с премьером Сомали

Лавров обсудил борьбу с терроризмом с премьером Сомали

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с премьером Сомали Хасаном Али Хайре на полях второго Парижского форума мира во вторник, 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Стороны отметили необходимость совместных усилий правительства африканской страны и международного сообщества по установлению мира в Сомали.

Лавров поддержал Миротворческцю миссию Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Кроме того, глава МИД РФ и Али Хайре подтвердили обоюдную нацеленность на борьбу с терроризмом.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #сомали

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