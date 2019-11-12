Лавров обсудил борьбу с терроризмом с премьером Сомали
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с премьером Сомали Хасаном Али Хайре на полях второго Парижского форума мира во вторник, 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Стороны отметили необходимость совместных усилий правительства африканской страны и международного сообщества по установлению мира в Сомали.
Лавров поддержал Миротворческцю миссию Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Кроме того, глава МИД РФ и Али Хайре подтвердили обоюдную нацеленность на борьбу с терроризмом.