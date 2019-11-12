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17:36   12 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт считает, что после смерти Ле Мезюрье крупные спонсоры подберут «Белые каски»

Эксперт считает, что после смерти Ле Мезюрье крупные спонсоры подберут «Белые каски»

После смерти «бывшего» офицера британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье, в которой немедленно обвинили РФ — как в покушении на Скрипалей и «вмешательстве» в американские выборы, — печально известные «Белые каски» ждет полное преобразование, отражающее изменения в политической обстановке вокруг Сирии.

Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт из Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, в ближайшее время «осиротевшие» «Белые каски» подберут другие хозяева, которые распорядятся организацией по своему усмотрению. Нет ничего удивительного в том, что против РФ подняли волну обвинений. Однако делать выводы относительно смерти Ле Мезюрье пока рано.

«Дело в том, что «Белые каски» очень достали не только Россию и Асада. То, как они работали и работают, как они позиционируют себя и какой продукт выдают в информационной сфере, не нравится многим — тем же туркам. «Белые каски» многим дорогу перешли», — считает востоковед.

Эксперт считает, что после смерти Ле Мезюрье крупные спонсоры подберут «Белые каски»

Конфликт выходит на некую новую стадию, продолжил Андрей Чупрыгин. ОАЭ проявили интерес к участию в восстановлении Сирии, что сразу изменило формат процессов как внутри страны, так и вокруг нее. Без Ле Мезюрье нынешние «Белые каски» малоэффективны, ведь погибший в Стамбуле британец фактически координировал продвижение антисирийской и антироссийской повестки в СМИ и социальных сетях.

Андрей Чупрыгин также считает, что крупные спонсоры подберут «Белые каски», возможно, кто-то из стран Персидского залива. В регионе есть деньги, желание и возможности. «Белые каски» переформируются и продолжат работу.

«Ситуация вокруг Сирии будет меняться очень быстро, и истории про «кровавого Асада, который травит сирийцев» станут не нужны — а распространяли их только якобы нейтральные «Белые каски», — резюмировал эксперт.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сирия #общество #белые каски

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