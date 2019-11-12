Эксперт считает, что после смерти Ле Мезюрье крупные спонсоры подберут «Белые каски»

После смерти «бывшего» офицера британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье, в которой немедленно обвинили РФ — как в покушении на Скрипалей и «вмешательстве» в американские выборы, — печально известные «Белые каски» ждет полное преобразование, отражающее изменения в политической обстановке вокруг Сирии.

Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт из Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, в ближайшее время «осиротевшие» «Белые каски» подберут другие хозяева, которые распорядятся организацией по своему усмотрению. Нет ничего удивительного в том, что против РФ подняли волну обвинений. Однако делать выводы относительно смерти Ле Мезюрье пока рано.

«Дело в том, что «Белые каски» очень достали не только Россию и Асада. То, как они работали и работают, как они позиционируют себя и какой продукт выдают в информационной сфере, не нравится многим — тем же туркам. «Белые каски» многим дорогу перешли», — считает востоковед.

Конфликт выходит на некую новую стадию, продолжил Андрей Чупрыгин. ОАЭ проявили интерес к участию в восстановлении Сирии, что сразу изменило формат процессов как внутри страны, так и вокруг нее. Без Ле Мезюрье нынешние «Белые каски» малоэффективны, ведь погибший в Стамбуле британец фактически координировал продвижение антисирийской и антироссийской повестки в СМИ и социальных сетях.

Андрей Чупрыгин также считает, что крупные спонсоры подберут «Белые каски», возможно, кто-то из стран Персидского залива. В регионе есть деньги, желание и возможности. «Белые каски» переформируются и продолжат работу.