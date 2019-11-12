Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул на поезде из Новосибирска. Путешествие продлилось три с половиной часа, в ходе которого глава правительства провел совещание о рассмотрении проектов финансового плана и инвестиционные программы РЖД на ближайшие три года.

По словам Медведева, он решил совершить переезд на поезде для того, чтобы полюбоваться просторами Сибири, увидеть изменения на вокзалах и станциях, оценить измененные составов поездов. В ходе совещания в поезде Медведев обсудил с коллегами вопросы развития железнодорожного транспорта в стране. В Барнауле Дмитрий Медведев встретился с главой региона Виктором Томенко.

В среду, 13 ноября, премьер-министр РФ будет заниматься вопросами развития сельского хозяйства. В частности, в селе Санниково он проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни местных жителей в рамках проведения нацпроектов.