Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Индикатор доверия к губернаторскому корпусу среди россиян вырос с 14 до 28 процентных пунктов с лета прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Исследование показало, что 54% россиян доверяют главам своих регионов, 26% — не доверяют. В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих губернаторам россиян выросла на 13 процентных пунктов.

«Баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза (с 14 до 28 п. п.)», — заявили в ФОМ.

В ФОМ отметили, что параллельно с ростом доверия к губернаторам заметно улучшились и оценки их деятельности. Летом прошлого года 41% россиян положительно оценивали их работу, а 22% отрицательно, то сейчас — 50% и 19% соответственно. Сейчас в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам.

По данным ФОМ, рост доверия к руководителям субъектов РФ во многом заслуга новой кадровой политики российского лидера Владимира Путина, согласно которой «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».