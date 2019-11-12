Доход Национальной нефтяной компании Ливии вырос вопреки присутствию террористов Правительства национального согласия в стране. Как сообщил председатель корпорации Мустафа Саналл, за октябрь компания получила выручку в размере 2,2 миллиарда долларов, что обеспечило прирост на 21 процент.

Саналл уточнил, что месяцем ранее выручка равнялась 1,8 миллиарда долларов. По мнению главы корпорации, прибыль пришла от продажи сырой нефти и продуктов нефтехимии. В Ливии производство нефти серьезно сократилось из-за начавшейся более восьми лет назад войны, но до сих пор страна не вышла на прежние темпы.

Сейчас западную часть Ливии контролируют террористы Правительства национального согласия (ПНС), его искусственно создали при поддержке ЕС и ООН. Восток страны контролирует избранная демократическим путем Палата Представителей. В апреле 2019 года Ливийская Национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала операцию по освобождению столицы Ливии Триполи от незаконных вооруженных формирований. Ряд СМИ сообщал, что против террористов ПНС Ливии участвует в боях российская ЧВК «Вагнера», но доказательств этого до сих пор нет.