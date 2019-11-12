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16:31   12 Ноября 2019
Весь мир

Премьер Санду обвинила парламент Молдавии в предательстве

Премьер Санду обвинила парламент Молдавии в предательстве

Блок ACUM больше не полагается на другие парламентские фракции. Об этом заявила премьер Молдавии Майя Санду, которую отправили решением парламента в отставку. Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора.

Соцпартия Молдавии назвала незаконным решение. Парламент нарушил соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября партия выдвинула вотум недоверия.

«Сегодня предали не только правительство, защищавшее интересы людей, но и каждого гражданина, который надеялся, что вскоре установится справедливость, и все станут жить лучше», — добавила Санду.

Политическая ситуация обострилась в Молдавии в начале июня, когда пророссийская партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Однако вице-председатель правящей тогда Демократической партии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней партия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. Конституционный суд Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.

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Автор: Анатолий Кубарев
#молдавия #правительство #парламент #общество

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