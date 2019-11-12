Премьер Санду обвинила парламент Молдавии в предательстве

Блок ACUM больше не полагается на другие парламентские фракции. Об этом заявила премьер Молдавии Майя Санду, которую отправили решением парламента в отставку. Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора.

Соцпартия Молдавии назвала незаконным решение. Парламент нарушил соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября партия выдвинула вотум недоверия.