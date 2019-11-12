«Аэрофлот» лишил пассажира, не сдавшего в багаж толстого кота, 400 тысяч бонусных миль
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира Михаила Галина, который нарушил правила, не сдав в багаж кота весом более восьми килограммов. Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 12 ноября.
Хозяин питомца написал в Facebook, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота превышал установленные нормативы. Молодой человек пошел на хитрость и при досмотре показал другого кота — похожего, но меньшего веса. Так он получил посадочный талон.
После появления публикации, «Аэрофлот» провел расследование и выяснил, что Галин допустил «ряд грубых нарушений»: не сдал кота в багаж, на борту вытаскивал его из переноски, а при регистрации подменил.
«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сам Галин рассказал РБК, что к моменту закрытия на его счету было почти 400 тысяч бонусных миль.