«Аэрофлот» лишил пассажира, не сдавшего в багаж толстого кота, 400 тысяч бонусных миль

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира Михаила Галина, который нарушил правила, не сдав в багаж кота весом более восьми килограммов. Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 12 ноября.

Хозяин питомца написал в Facebook, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота превышал установленные нормативы. Молодой человек пошел на хитрость и при досмотре показал другого кота — похожего, но меньшего веса. Так он получил посадочный талон.

После появления публикации, «Аэрофлот» провел расследование и выяснил, что Галин допустил «ряд грубых нарушений»: не сдал кота в багаж, на борту вытаскивал его из переноски, а при регистрации подменил.

«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт», — пояснили в пресс-службе. Общество «Аэрофлот» лишил блогера привилегий за оскорбления в соцсетях Сам Галин сообщил РБК, что к моменту закрытия на его бонусном счету было почти 400 тыс. бонусных миль. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/12/11/2019/5dca982f9a7947cf4d1bf004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Галин рассказал РБК, что к моменту закрытия на его счету было почти 400 тысяч бонусных миль.