Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета
Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»
Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

 Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии

Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии
Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета
Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»
Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

 Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии

Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии
16:27   12 Ноября 2019
Россия

Екатерину Андрееву удивила высокая зарплата Андрея Малахова

Екатерину Андрееву удивила высокая зарплата Андрея Малахова

Ведущая передачи «Время» на Первом канале Екатерина Андреева призналась в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», что ее удивила зарплата коллеги Андрея Малахова. 

Ранее Малахов в интервью для Ксении Собчак заявил, что когда работал на Первом канале, его зарплата составляла около 50 тысяч долларов в месяц. 

«Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег никогда в жизни не видела», — призналась Андреева.

Андреева также назвала Россию «мужской страной». Она подчеркнула, что в нашей стране до сих пор сохраняется неравенство и женщины могут получать намного меньше, чем мужчины. Это касается и области телевидения. Ведущая новостей также предположила, что Малахов назвал совокупный доход месячный доход, учитывая корпоративы и свой журнал. 

Малахов работал на Первом канале с 1992 по 2017 год. Сейчас он сотрудничает с телеканалом «Россия — 1». Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #первый канал #время #андреева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...