Екатерину Андрееву удивила высокая зарплата Андрея Малахова

Ведущая передачи «Время» на Первом канале Екатерина Андреева призналась в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», что ее удивила зарплата коллеги Андрея Малахова.

Ранее Малахов в интервью для Ксении Собчак заявил, что когда работал на Первом канале, его зарплата составляла около 50 тысяч долларов в месяц.

«Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег никогда в жизни не видела», — призналась Андреева.

Андреева также назвала Россию «мужской страной». Она подчеркнула, что в нашей стране до сих пор сохраняется неравенство и женщины могут получать намного меньше, чем мужчины. Это касается и области телевидения. Ведущая новостей также предположила, что Малахов назвал совокупный доход месячный доход, учитывая корпоративы и свой журнал.

Малахов работал на Первом канале с 1992 по 2017 год. Сейчас он сотрудничает с телеканалом «Россия — 1». Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года.