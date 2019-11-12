Глава правительства России Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсудил финансовый план РЖД. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, совещание прошло при участии зампреда правительства Максима Акимова, министра транспорта Евгения Дитриха, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, представителя министерств, а также гендиректора РЖД Олега Белозерова.

«Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай», — обратился к собравшимся Медведев.

Кабмин традиционно осенью рассматривает инвестиционную программу и финансовый план «Российских железных дорог» на 2020 год или ближайшие три года. В ходе встречи Дитрих заявил, что для развития инфраструктуры РЖД на ближайшие годы планируется потратить более триллиона рублей, на ее обновление — почти 900 миллиардов рублей, а на подвижной состав — 488 миллиардов рублей.

При этом Медведев заявил, что кабмин сделал многое для повышения качества услуг российских железных дорог. По результатам 2019 года правительство прогнозирует рекордные показатели пассажиров — почти 1,2 миллиарда человек.