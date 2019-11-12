Новые истребители Су-35С поступили на вооружение «Русских витязей»

Четыре новых истребителя Су-35С прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье. Об этом сообщил представитель министерства обороны. По его словам, истребители поступили на вооружение пилотажной группы «Русские витязи». Ранее компания «Сухой» информировала, что в начале ноября передаст «Русским витязям» Су-35С​​​.

По данным МО РФ, инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре. Проверили качество сборки, работу всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет истребителей.

«После чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке», — добавили в военном ведомстве.