Новые истребители Су-35С поступили на вооружение «Русских витязей»
Четыре новых истребителя Су-35С прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье. Об этом сообщил представитель министерства обороны. По его словам, истребители поступили на вооружение пилотажной группы «Русские витязи». Ранее компания «Сухой» информировала, что в начале ноября передаст «Русским витязям» Су-35С.
По данным МО РФ, инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре. Проверили качество сборки, работу всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет истребителей.
«После чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке», — добавили в военном ведомстве.
Летчиков «Русских витязей» переучили на Су-35С на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ в Липецке. В 2016 году на вооружение пилотажной группы поступили истребители Су-30СМ.
Истребители Су-35С для пилотажной группы "Русские Витязи" вылетели из Новосибирска в 11:53! Подлетное время 15:30! Ждём их в Кубинке, Ура! pic.twitter.com/TTnNTCgS4V— Maxim Vorontsoff (@VrffMax) 12 ноября 2019 г.