Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета
Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»
Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

 Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии

Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии
Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Опрос показал рост индикатора доверия россиян к губернаторам в два раза

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета
Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»
Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

 Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии

Терроризм ПНС не повлиял на рост доходов Национальной нефтяной компании Ливии
16:00   12 Ноября 2019
Россия

Обвиняемому в убийстве аспирантки доценту Соколову принесут в СИЗО очки и книги

Обвиняемому в убийстве аспирантки доценту Соколову принесут в СИЗО очки и книги

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, получит в камеру СИЗО очки и литературу по своей просьбе. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Ранее Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Петербургу Александром Холодовым и его заместителем Антоном Миссуловиным пожаловался на отсутствие очков и заплакал.

«Я без очков не могу читать. Я как ученый, когда вот так вот мне, я схожу с ума», — заявил он.

По версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко из обреза 7 ноября. В ночь на 9 ноября историк решил избиваться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября полицейские вытащили Соколова из реки Мойки. Он пытался утопить пакет с отрубленными женскими руками. Мужчину задержали.

Обвиняемому в убийстве аспирантки доценту Соколову принесут в СИЗО очки и книги

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова. Они проживали вместе в квартире историка, работали над научными публикациями. В квартире при обыске и нашли фрагменты тела. На суде Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения.

Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#убийство #петербург #соколов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...