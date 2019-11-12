Обвиняемому в убийстве аспирантки доценту Соколову принесут в СИЗО очки и книги

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, получит в камеру СИЗО очки и литературу по своей просьбе. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Ранее Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Петербургу Александром Холодовым и его заместителем Антоном Миссуловиным пожаловался на отсутствие очков и заплакал.

«Я без очков не могу читать. Я как ученый, когда вот так вот мне, я схожу с ума», — заявил он.

По версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко из обреза 7 ноября. В ночь на 9 ноября историк решил избиваться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября полицейские вытащили Соколова из реки Мойки. Он пытался утопить пакет с отрубленными женскими руками. Мужчину задержали.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова. Они проживали вместе в квартире историка, работали над научными публикациями. В квартире при обыске и нашли фрагменты тела. На суде Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения.

Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.