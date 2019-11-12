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16:53   12 Ноября 2019
Россия

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета

Участники «Недели Российского Интернета» обсудят закон о защите Рунета

Одной из главных тем «Недели Российского Интернета» станет принятие закона о суверенном интернете. Об этом сообщил руководитель думского комитета по информационной политике Леонид Левин, пишет ФАН.

Форум пройдет 12-13 декабря в московском Центре международной торговли. По словам Левина, это важное событие для интернет-индустрии. На него приглашены члены правительства, представители администрации президента, депутаты, сенаторы, эксперты, лидеры интернет-индустрии.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы, которые рассматривают депутаты Госдумы. В частности, речь идет о проблеме оборота большого количества пользовательских и биометрических данных, антипиратских инициативах, искусственном интеллекте.

«В этом году тоже запланированы секции, посвященные законам, который сегодня рассматривает Госдума и наш комитет, в частности», — добавил Левин.

Представитель Минкомсвязи РФ Евгений Новиков назвал конференцию «отчетом о проделанной за год работе». Участники форума поговорят о ряде важных проектов, в том числе об обеспечении мобильной связью федеральных дорог.

«А еще вопрос 5G, мы надеемся, что он уже в активной фазе. Отмечу, что в 2021 году она должна появиться не менее чем в десяти российских городах-миллионниках», — отметил Новиков.

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Автор: Виктория Разумовская
#форум #интернет #общество

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